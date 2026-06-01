Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan Nilüfer’e ağır suçlamalar: 'Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım!'

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçısı merhum Kayahan’ın kızı Beste Açar ile ünlü şarkıcı Nilüfer arasında yıllardır süregelen telif ve şarkı hakları tartışması yeni bir boyut kazandı. Nilüfer’in yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayımlayan Beste Açar, hem geçmişe dair sansasyonel iddialarda bulundu hem de sert ifadelerle usta sanatçıyı hedef aldı.

Babasının geride bıraktığı eserlerin hakları üzerinden daha önce de defalarca karşı karşıya gelen Açar, bu kez yıllardır içinde tuttuğu iddia edilen çocukluk travmalarını ve hukuki iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

"BABAMLA İLİŞKİNİZİ ÖĞRENDİĞİMDE 8 YAŞINDAYDIM"

Sosyal medya hesabından kaleme aldığı uzun metinde bugüne kadar sustuğunu ancak artık konuşma vaktinin geldiğini belirten Beste Açar, çocukluk yıllarına ait sarsıcı bir iddiayı şu sözlerle paylaştı:

"Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık."

"İKİ KADIN BİRLEŞİP KIZINA SAVAŞ AÇTI, BU BİR REZALET!"

Babasının daha önce hiç duyulmamış, gün yüzüne çıkmamış eserlerinin müzik dünyasına kazandırılması için uzun süredir mücadele verdiğini belirten Beste Açar, bu süreçte söz konusu şarkıları Nilüfer’in seslendirmesini arzu ettiğini ancak gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Açıklamasının devamında telif hakları konusundaki usulsüzlüklere değinen Açar, Kayahan’ın hayatına giren diğer bir isim olan eski üvey annesi İpek Açar’ı da dolaylı olarak hedef alarak çok sert ithamlarda bulundu:

"Babamın hayatına giren iki kadın... Birlikte kızına savaş açmak... Bazı eser hakları usulsüz şekilde devredildi. Bu tam bir rezalet."

MAHKEME YOLUNU GÖSTERDİ: "ARTIK İKİNİZ DÜŞÜNÜN"

Açıklamasının son bölümünde konuyu yargıya taşıyacağının net sinyalini veren Beste Açar, susma döneminin kapandığını belirterek şu ifadelerle meydan okudu:

"Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün... Susmak kaybettirirmiş. Artık konuşmak zamanı."