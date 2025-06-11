Kerimcan Durmaz dostunu unutmadı: Mezarını elleriyle yıkadı!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020’de geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatının 5. yılında, en yakın dostlarından biri olan Kerimcan Durmaz, arkadaşını mezarı başında andı.

Çalışır’ın ölümünün 5. yıldönümünde mezarını ziyaret eden Durmaz, yakın arkadaşı Samet Liçina ile birlikte mezar taşını elleriyle yıkayıp temizledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, takipçilerinden dua isteyerek,

“Caner’imin bugün ölüm yıldönümü. Lütfen dualarınısamet zı eksik etmeyin” notunu düştü.

"MEKANIN CENNET OLSUN CANER'İM"

Caner Çalışır’ı anmak için bir paylaşım daha yapan Kerimcan Durmaz, mezarı başında duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Caner’im seni o kadar özlüyorum ki... Mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu canım arkadaşım.”



