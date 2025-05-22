Kim Kardashian avukat oluyor: Hukuk fakültesini 6 yılda bitirdi!

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, yıllardır peşinden koştuğu hayaline kavuştu. 44 yaşındaki Kardashian, 6 yıllık zorlu bir sürecin ardından hukuk fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetini ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen sade bir törenle kutlayan Kardashian, kep giyip diploma aldı.

“6 YIL SONRA HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİM!”

Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sonunda 6 yıl sonra hukuk fakültesini bitirdim!” sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Programa rehberlik eden ve kendisi de bir avukat olan Jessica Jackson ise Kardashian için, “Şimdiye kadar gördüğümüz en ilham verici isimlerden biri” ifadelerini kullandı.

BARO SINAVINI GEÇERSE AVUKAT OLACAK

People dergisinin haberine göre, daha önce hiç üniversiteye gitmeyen Kim Kardashian, Kaliforniya ve üç ABD eyaletinde uygulanan özel bir sistemle, bir avukat ya da yargıcın gözetiminde çalışarak baro sınavına girme hakkı kazandı.

2018 yılında başladığı 4 yıllık program, pandemi nedeniyle 6 yıla uzadı. Bu süreçte yılda 48 hafta, haftada 18 saat çalışan Kardashian’ın aynı anda hem televizyon projelerinde yer aldığı hem de dört çocuk büyüttüğü vurgulandı.

2021 yılında üç kez başarısız olduğu sınavı, dördüncü denemesinde geçen Kardashian, son aşamada Kaliforniya Barosu'nu da geçerse resmen lisanslı bir avukat olacak.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Kim Kardashian’ın babası Robert Kardashian da tanınmış bir avukattı. Kim, özellikle ilk defa suç işleyen kişilere verilen uzun hapis cezalarını sıkça eleştiriyor ve bu konuda sosyal adalet projelerinde aktif rol alıyor.