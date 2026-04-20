Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran futbol sorusu: Barcelona’yı yenen ilk Türk takımı hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yine nefes kesti. Yarışmaya katılan Salih Burak Erten, başarılı bir grafik çizerek baraj sorularını birer birer geçti ve 500 bin TL değerindeki futbol sorusunu açtırmaya hak kazandı.

İŞTE O TARİHİ SORU

Yarışmacının karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki soru, Türk futbol tarihinin önemli bir başarısını hatırlattı:

"Tarihte, resmî bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?"

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A- Galatasaray

B- Trabzonspor

C- Beşiktaş

D- Fenerbahçe

RİSK ALMADI, 300 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Joker hakkı kalmayan Salih Burak Erten, soru üzerinde uzun süre düşündü. Cevaptan emin olamadığını belirten yarışmacı, kazandığı ödülü riske atmamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı. Çekildikten sonra Oktay Kaynarca’nın tahmini sorması üzerine "Galatasaray" diyen Erten, büyük bir şok yaşadı.

DOĞRU CEVAP: TRABZONSPOR

Sorunun doğru cevabı B şıkkı olan Trabzonspor olarak açıklandı. Bordo-mavili ekip, 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan Kupa Galipleri Kupası maçında Barcelona’yı 1-0 mağlup ederek, bu dev kulübe karşı galibiyet alan ilk Türk takımı olma unvanını kazanmıştı.

Yarışmacı, doğru yanıtı öğrendikten sonra "Trabzonspor'a tebrikler, ben Galatasaray diyecektim. Bana da kızmasınlar arkadaşlar" diyerek 300 bin TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.