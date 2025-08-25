Kısmetse Olur Cansel'in 1 saatlik kazancını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Bir dönemin fenomen yarışmalarından Kısmetse Olur’un yeni formatı Aşkın Gücü ile tanınan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, yaz sezonunu Alaçatı’da açtı.

Yaz tatili fiyatları hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Ayanoğlu, bu kez sahne performansıyla gündeme geldi. Şarkıcılığa adım atan ünlü isim, bir plaj partisinde sahne aldı.



MegaMag’ın iddiasına göre şarkılarında yapay zekâdan destek aldığı öne sürülen Cansel Ayanoğlu, Alaçatı’daki bu sahnesi için yalnızca bir saatlik performansıyla 150 bin TL kazandı.

Her açıklaması ve paylaşımıyla gündem olmayı başaran Ayanoğlu’nun sahne ücreti sosyal medyada tartışma konusu oldu.