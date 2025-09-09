Kiss Cam'e yakalanmışlardı: Kristin Cabot’un eşi, Coldplay konser skandalına dair sessizliğini bozdu

Coldplay konserinde yaşanan “kiss cam” olayının merkezindeki isimlerden biri olan Kristin Cabot’un eşi Andrew Cabot, boşanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında gerçekleşen konserde, aynı şirkette görev yapan Astronomer CEO’su Andy Byron ve insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, seyirci kamerasına yansıyan görüntülerde samimi şekilde görülmüştü. Her ikisinin de evli olması nedeniyle büyük yankı uyandıran olayın ardından görüntüler kısa sürede yayılarak çiftlerin istifasıyla sonuçlanmıştı.

Olaydan iki ay sonra People dergisine konuşan Andrew Cabot, konser gecesinden önce Kristin Cabot ile dostane bir şekilde ayrıldıklarını belirtti. Cabot’un sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Boşanma kararı o akşamdan önce alınmıştı. Dava kamuoyuna duyurulduktan sonra Andrew, bu açıklamanın spekülasyonlara son vermesini ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini umuyor. Başka bir açıklama yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

Skandalın diğer tarafı Andy Byron ve Kristin Cabot ise hâlâ sessizliklerini koruyor.