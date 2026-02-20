Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu!

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği fenomen diziye genç yetenek Afra Karagöz katıldı.

STAJYER YUDUM GELİYOR

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Seray Kaya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı yapımda Karagöz, “Yudum” karakterine hayat verecek.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yudum karakteri, Erkan Avcı’nın canlandırdığı Asil karakterinin sahibi olduğu dijital platformda işe başlayan bir stajyer olarak izleyici karşısına çıkacak.

127. BÖLÜMDE HİKAYEYE GİRİYOR

Dizinin merakla beklenen 127. bölümü itibarıyla ekranda görünecek olan Afra Karagöz'ün, Asil ile olan profesyonel ilişkisinin hikayede nasıl bir kırılma yaratacağı merak konusu. Genç stajyerin gelişiyle birlikte dizideki mevcut dengelerin ve iş dünyası eksenli tartışmaların yeni bir boyut kazanması bekleniyor.