Kızılcık Şerbeti’ne yeni karakter: Ece Aydemir 'Seda' rolüyle dizide

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin 108. bölümünde genç oyuncu Ece Aydemir, “Seda” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Seda karakteri, dizide Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden gelen komşusu olarak hikâyeye dahil olacak.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, bugüne kadar sürükleyici hikâyeleri ve güçlü karakter kadrosuyla izleyicinin ilgisini korumayı başardı. Ece Aydemir’in katılımıyla dizide yeni bir döneme girileceği konuşuluyor.

ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir, 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk eğitimini Ayla Algan Yaratıcı Drama ve Kamera Önü Oyunculuk programıyla tamamladı. 2017 yılında dizi dünyasına adım atan Aydemir, Kalk Gidelim dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle tanınmıştı.

Genç oyuncu, Kızılcık Şerbeti ekibine katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve “Seda” rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.