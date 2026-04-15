Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’siydi: Sibel Taşçıoğlu’nun yeni adresi ve rolü belli oldu!

Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe Ünal' karakteriyle oyunculuk gücünü bir kez daha kanıtlayan Sibel Taşçıoğlu, sürpriz vedasının ardından hayranlarını sevindirecek haberi verdi. Ayrılık kararının ardından pek çok yapım şirketini peşinden koşturan ünlü oyuncunun yeni durağı belli oldu.

ADANA YOLCULUĞU BAŞLIYOR: YENİ ROLÜ 'CELADET'

TİMS&B Productions imzası taşıyacak olan ve hazırlıkları büyük bir gizlilikle sürdürülen yeni proje için kadro şekillenmeye başladı. Dizinin hikâyesi Adana’nın etkileyici atmosferinde geçecek. Sibel Taşçıoğlu, bu iddialı yapımın kadrosuna katılan ilk isim olurken; oyuncunun yeni dizisinde "Celadet" adında, otoriter ve güçlü bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.



Henüz ismi netleşmeyen ancak ATV ekranlarında yayınlanması planlanan proje, Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki geleneksel anne imajından farklı bir portre çizip çizmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Yapım şirketinin, dizinin diğer başrolleri için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.