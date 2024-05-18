Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç sürerken yakalandı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, trafik çevirmesinde alkollü yakalandı. Türkoğlu'nun ehliyetine trafik polisi tarafından 6 ay süreyle el konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 18:21
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç sürerken yakalandı
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Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularının özel yaşamı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçen günlerde dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalanmıştı.

Bu defa ise dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun trafik çevirmesinde 0.78 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ KAPTIRDI

Ekol Tv’nin haberine göre, Sıla Türkoğlu, geçen akşam trafik çevirmesine takıldı. Türkoğlu'nda 0.78 promil alkol olduğu tespit edildi.

Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncunun menajeri ise ünlü oyuncuyla konuşmak isteyen muhabire izin vermeyerek tartışmaya girdi.


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