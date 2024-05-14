'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:45

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:45

Oyuncu Feyza Civelek'in Günaydın'da yer alan bilgilere göre geçtiğimiz 29 Ekim gecesi polis ekipleri Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu.

Ekipler, 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü ve GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin sorgulamaları temiz çıktı. Ömer Faruk A.'nın üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken Selçuk Ç. arama yapılacağı esnada peçeteye sarılı 1.5 gram uyuşturucu maddeyi polislere teslim etti.



Bu esnada Selçuk Ç.'nin telefonunun sürekli çaldığı, aynı anda genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, üst araması yapan polislerin duyacağı şekilde Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri?" demesi üzerine polisler şok geçirdi. Genç kadının oyuncu Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı.

Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına yasaklı madde getirmesi için 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek maddeyi ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti.

Ancak karakolda beyanını değiştirdi. Civelek, "Gece şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Alkollüydüm. Hesaplarına 6 bin lira gönderdim. Yanlarına gittiğimde, ‘Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. İlk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi.

Civelek yaptığı ödemenin dekontunu da paylaştı.

TELEFONUNA EL KONULDU

Selçuk Ç. ifadesinde uyuşturucu maddeleri Kağıthane'den tanımadığı bir şahıstan 4 bin liraya aldığını ve 6 bin liraya da satmak için Feyza Civelek'e getirdiğini belirtti. Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise ‘tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alışverişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının “Beni Beşiktaş'a bırakır mısın?" demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü.

Şüpheli Selçuk Ç'den ele geçirilen cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu.

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk Ç.'ye aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı. Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek'in evinde ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.