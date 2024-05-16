Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 16.05.2024 - 10:40

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, geçen günlerde ‘uyuşturucu’ haberleriyle gündeme gelmişti.

Uyuşturucu siparişi verirken polislere yakalandığı iddia edilen oyuncunun torbacıyla telefon konuşması da bunun üzerine ortaya çıkmıştı.

"BUGÜNLÜK ESKİ FİYATTAN YAP"

Polisteki savunmasında “İlk defa uyuşturucu kullanacaktım” dediği belirtilen Civelek’in kokaini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Konuşmasındaki “Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap” dediği öne sürüldü.

YENİ BÖLÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Bu gelişmeler yaşanırken iddialara dair açıklama yapmayan Civelek, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı.

Sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozan oyuncu dizinin fragmanını paylaşarak “Cuma bekleriz” ifadelerine yer verdi.