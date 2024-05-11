Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi
Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Mustafa Kemal Atatürk portresi sahnesi sosyal medyanın gündeminde. Bir şirket çalışanının Atatürk portresine 'aksesuar' demesi üzerine Kıvılcım karakterinin verdiği yanıt dizinin damga vuran sahnelerinden biri oldu.
Show Tv'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin kanaldaki programı kapatılınca kocasının da başı olduğu Ünal Holding'te işe başladı.
Holding'teki ofisini düzenleyen Kıvılcım'ın Atatürk portresi koyması bir şirket çalışanı tarafından "aksesuar" olarak nitelendirilirken Kıvılcım'ın yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Kıvılcım "Aksesuar değil o. Siz adını söylemekten imtina mı ediyorsunuz anlayamadım ama bu bir Atatürk portresi. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur" dedi.
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