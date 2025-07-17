'Kolpaçino' oyuncusu Volkan Başaran setleri bıraktı: Pilav tezgahı açtı

“Kolpaçino” film serisinde canlandırdığı karakterin “On numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Volkan Başaran, oyunculuk kariyerine veda etti.

Başaran, bugüne kadar “Kurtlar Vadisi” ve “Kuruluş Osman” gibi önemli yapımlarda da rol almıştı. Ancak radikal bir kararla oyunculuğu bırakma kararı alan Başaran, hayatına bambaşka bir yön verdi.

BAKIRKÖY'DE PİLAV SATIYOR

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde seyyar pilav tezgahı açan Volkan Başaran, artık sokakta esnaflık yapıyor. Pilav satarken bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Başaran, kısa sürede gündem oldu.

Oyunculuğu bırakıp pilavcılığa yönelen Başaran’ın bu kararı, hem hayranlarını şaşırttı hem de destek mesajlarıyla karşılandı