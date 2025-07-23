Kuruluş Osman dizisinden ayrılmıştı: Burak Özçivit veda mesajı paylaştı

ATV ekranlarında yayınlanan ve altı sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre, Özçivit yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL talep etti ve yapımla anlaşma sağlanamazsa diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Henüz yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmemişken, Burak Özçivit’ten sosyal medya üzerinden imalı bir veda paylaşımı geldi. Dizide 6 sezondur Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu, ayrılık iddialarını güçlendiren şu ifadeleri kullandı:

“Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.”





Özçivit'in bu açıklaması, diziden ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte yorumlandı. Gözler şimdi, yapım şirketinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.