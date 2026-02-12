Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küs oldukları iddia edilmişti: İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan paylaşımı

12.02.2026 16:05:00
Haber Merkezi
"Yer Gök Aşk" ve "Poyraz Karayel" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta gelen bu ani vefat, sanat camiasında derin bir üzüntü yaratırken; eski rol arkadaşı İlker Kaleli'nin paylaştığı veda mesajı yürekleri burktu.

Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat gecesi İstanbul’daki evinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Henüz 45 yaşında olan sanatçının vefatı, "erken veda" yorumlarını beraberinde getirdi.

İLKER KALELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajları yağarken, gözler Arslan’ın unutulmaz dizisi "Poyraz Karayel"deki rol arkadaşı İlker Kaleli’ye çevrildi. Dizinin çekildiği dönemde aralarında kriz yaşandığına dair magazinel iddialar ortaya atılan Kaleli, bu acı kayıp karşısında sessizliğini bozarak duygusal bir paylaşımda bulundu.

"BÖYLE BİR YER İŞTE BU DÜNYA..."

Kaleli, Instagram hesabından paylaştığı Arslan'ın fotoğrafının altına şu notu düştü:

“Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet… Anlayamıyorum hâlâ. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun.”

