Kuşadası'ndaki konserinde seyirciyle gerilim yaşayan Bülent Ersoy sessizliğini bozdu

Türk sanat müziğinin 'Diva' lakaplı usta yorumcusu Bülent Ersoy, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleştirdiği konserinin ardından gündem olan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik aksaklıklar ve sağlık sorunları sebebiyle saat 21.00 yerine 22.30'da sahneye çıkan Ersoy, gecikmeye tepki gösteren bir izleyiciyle gerginlik yaşamıştı.

"3 TORBA SERUM VE 4 DOKTOR GÖZETİMİNDE SAHNEYE ÇIKTIM"

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir bildiri yayımlayan Bülent Ersoy, yaşadığı sağlık durumunun ciddiyetini vurguladı. Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişiyi mağdur etmek istemediğini belirten Ersoy, "Çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım" ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİM CEVAP SAYGISIZLIK DEĞİL"

Sağlık problemleri nedeniyle gecikme yaşanacağının konser alanında daha önceden anons edildiğini hatırlatan usta sanatçı, durumun bilinmesine rağmen "Saat kaç oldu, farkında mısın?" denilerek kendisine tepki gösterilmesine yanıt verdi. Seyircisine olan saygısından dolayı tüm riskleri göze aldığını belirten Ersoy, söz konusu kişiye verdiği yanıtın bir saygısızlık olmadığını, aksine "haddini bilmeyene haddini bildirmek" olduğunu savundu.