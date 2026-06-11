Kutsi’den yıllar sonra gelen 'Doktorlar' itirafı: '20 yıldır beddua işitiyorum!'

Yayınlandığı 2006-2011 yılları arasında reyting rekorları kıran ve aradan geçen uzun yıllara rağmen tekrarları bile hâlâ soluksuz izlenen "Doktorlar" dizisi, sosyal medyanın ve hayranlarının gündeminden düşmüyor. Dizide canlandırdığı cerrah 'Levent Atahanlı' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan, aynı zamanda pop müziğin sevilen isimlerinden olan Kutsi, son konserinde dillerden düşmeyen o ikonik sahneyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Konser sırasında şarkı aralarında seyircisiyle sohbet eden ünlü sanatçı, kalabalığın içinden yükselen beklenmedik bir soruyla adeta geçmişe ışınlandı.

KONSERDE ŞOKE EDEN SORU: "ELA'YI NEDEN BIRAKTIN?"

Kutsi'nin şarkılarıyla coşan salonda bir hayranı, dizinin final bölümlerine damga vuran ve izleyicileri gözyaşlarına boğan o meşhur düğün gününe atıfta bulunarak, "Ela'yı neden bıraktın?" diye seslendi. Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı 'Ela' karakterinin nikah masasında terk edilmesi sahnesini unutamayan hayranının bu çıkışı, hem Kutsi'yi hem de salondaki yüzlerce dinleyiciyi şaşırttı.

"BENİ NİYE SUÇLUYORSUN, ONU LEVENT'E SORACAKSIN"

Gelen soru karşısında önce şaşıran ardından duruma esprili bir dille yaklaşan Kutsi, suçu canlandırdığı karaktere atarak salonda kahkaha tufanı kopardı. Ünlü şarkıcı, "Ama bu bir soru değil ki, bu bir ‘başlık’. Niye beni suçluyorsun? Onu bana değil, Levent’e soracaksın" ifadelerini kullanarak topu yıllar önce oynadığı role attı.

"O SAHNE YÜZÜNDEN YILLARDIR ELEŞTİRİLİYORUM"

Açıklamasına devam eden ve televizyon tarihinin en çok konuşulan ayrılık sahnelerinden birine imza attıklarını hatırlatan Kutsi, Türk izleyicisinin karakterleri ne kadar benimsediğini şu sözlerle özetledi:

"Gerçekten çekmesi de oynaması da çok zor bir sahneydi. Ama o sahne yüzünden tam 20 yıldır beddua işitiyorum!"