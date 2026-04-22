Kylie Jenner’a dava: Eski çalışanından ayrımcılık ve zorbalık suçlaması

Kylie Jenner’ın Beverly Hills ve Hidden Hills’teki evlerinde çalışan Angelica Vasquez, ünlü isme ve evdeki yöneticilere karşı dava açtı.

Vasquez, Eylül 2024’te işe başladığını, kısa süre sonra başka bir eve transfer edildiğini belirtti.

“IRKÇILIK VE AYRIMCILIK” İDDİASI

Salvador kökenli ve Katolik olduğunu belirten Vasquez, çalışma süresi boyunca ırkı, milliyeti ve dini nedeniyle dışlandığını öne sürdü. Dava dosyasına göre, baş hizmetçi tarafından sürekli sorgulandı, en ağır işlere yönlendirildi ve iş arkadaşları önünde aşağılandı.

Vasquez, maruz kaldığı davranışlar nedeniyle anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiğini belirterek Ağustos 2025’te işten ayrıldığını ifade etti. Eski çalışan, ödenmemiş ücretlerin yanı sıra manevi ve cezai tazminat talep etti.

İddiaların doğrudan Jenner’a yönelmediği belirtilse de, Vasquez çalışma ortamındaki şikayetlerin giderilmemesi nedeniyle Jenner’ı da şikayet etti.