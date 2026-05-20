Kylie Minogue yıllar sonra ilk kez itiraf etti: Kanserle ikinci kez gizlice mücadele ettim

Pop müziğin dünyaca ünlü temsilcilerinden Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, uzun yıllar boyunca kamuoyundan sakladığı büyük sırrını ilk kez paylaştı. Kendi hayatını ve kariyerini konu alan "Kylie" adlı belgeselde konuşan 57 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı, 2021 yılının başlarında ikinci kez kanser teşhisi aldığını ve bu süreci tek başına, gizlice atlattığını itiraf etti.

"İLK SEFERKİ GİBİ DEĞİLDİ, KENDİME SAKLADIM"

Kylie Minogue, henüz 36 yaşındayken (2005 yılında) meme kanserine yakalanmış, ameliyat ve 8 aylık kemoterapi sürecinin ardından 2006 yılında hastalığı yendiğini duyurmuştu. O dönem turnelerini ve Glastonbury Festivali'ndeki ana sahne konserini iptal etmek zorunda kalan ünlü isim, 2021 yılında rutin kontrolleri sırasında hastalığın nüksettiğini öğrendiğini belirtti. Yaşadığı şoku belgeselinde anlatan pop ikonu şu ifadeleri kullandı:

“İkinci kanser teşhisim 2021'in başlarındaydı. Bunu kendime saklayabildim... İlk seferki gibi değil. Bunu dünyaya anlatmak zorunda hissetmiyordum, aslında o zamanlar anlatamıyordum da çünkü adeta bir kabuk gibiydim.”





"EVDEN ÇIKMAK BİLE İSTEMİYORDUM"

2023 yılında piyasaya sürdüğü ve küresel bir hit haline gelen "Padam Padam" şarkısının büyük başarısı sırasında bile arka planda bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Minogue, o günlerde hissettiği çaresizliği gizlemedi. Doğru zamanı bulamadığı için sustuğunu söyleyen başarılı sanatçı, süreci şu sözlerle aktardı:

“Bir noktada evden çıkmak bile istemiyordum. Padam Padam bana birçok kapı açtı ama içten içe kanserin hayatımdaki geçici bir olay olmadığını biliyordum. Ve gerçekten de olanları anlatmak ve bu durumu geride bırakmak istiyordum. Röportajlara katıldım ve her fırsatta 'şimdi tam zamanı' diye düşündüm ama kendime sakladım. Bu belgeseli yapmak, hayatımın birçok önemli anına geri dönüp bakmamı sağladı ve bu da onlardan biriydi.”

SIRRINI ŞARKI SÖZLERİNE GİZLEMİŞ

Ünlü şarkıcı, 2023 yılında çıkardığı Tension albümünde yer alan "Story" adlı şarkısının aslında bu gizli mücadeleye bir atıf olduğunu da ilk kez açıkladı. Minogue, şarkıda geçen "Kendime sakladığım bir sırrım vardı... Yeni bir sayfa aç, bebeğim, sahneye çık" sözlerinin o dönemki içsel savaşını yansıttığını belirtti.

"YİNE ATLATTIM, HER ŞEY YOLUNDA"

Sağlık durumu hakkında hayranlarının yüreğine su serpen ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapan Kylie Minogue, hayata ve müziğe olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

“Erken teşhisin önemli olduğunu bugün sağlıklı olduğumu söyleyebildiğim için çok minnettarım. Şükürler olsun ki, yine atlattım. Ve her şey yolunda. Kim bilir gelecekte neler olacak, ama pop müzik beni besliyor... müziğe olan tutkum her zamankinden daha büyük.”