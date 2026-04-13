Lauren Sanchez’den Jeff Bezos itirafı: 'Çocuk yaparım'

Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos ile geçtiğimiz yıl İtalya'nın Venedik kentinde dünyaevine giren Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sanchez, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. The New York Times'a bir röportaj veren 56 yaşındaki Sanchez, Bezos ile olan evliliğinden bir bebek sahibi olma ihtimalini değerlendirdi.

"HEMEN YARIN DOĞURURDUM"

Önceki ilişkilerinden toplam yedi çocukları bulunan çiftin, ailelerini daha da genişletip genişletmeyeceği merak konusuydu. Sanchez, daha fazla çocuk sahibi olma ihtimaline kapıyı kapatmadığını vurgulayarak, "Hemen yarın bir tane daha doğururdum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, magazin dünyasında "Bezos ailesine yeni bir üye mi geliyor?" sorularını beraberinde getirdi.

YEDİ ÇOCUKLU "KARMA" AİLE

Geçtiğimiz Haziran ayında Venedik'te yıldızlar geçidine sahne olan bir düğünle birleşen çiftin halihazırda geniş bir ailesi bulunuyor:

Jeff Bezos (62): Eski eşi MacKenzie Scott'tan üç oğlu ve bir kızı olmak üzere dört çocuk babası.

Lauren Sanchez (56): Eski sevgilisi Tony Gonzales'ten 25 yaşında bir oğlu; eski eşi Patrick Whitesell'den ise biri 19, diğeri 18 yaşında iki çocuk annesi.