Leonardo DiCaprio’nun son hali şaşırttı: Bıyığı sosyal medyayı ikiye böldü

Sinema dünyasının kalbi 15 Mart 2026’da Los Angeles’taki Dolby Theatre’da attı. 98. Akademi Ödülleri törenine, "One Battle After Another" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olan Leonardo DiCaprio damga vurdu. Ödülü kazanamasa da gecenin her anında spot ışıklarını üzerine çekmeyi başaran 51 yaşındaki aktör, hem özel hayatı hem de yeni tarzıyla gündemin zirvesine oturdu.

PALTROW İLE SAMİMİ DAKİKALAR

Törenin en çok konuşulan anı, DiCaprio ile 53 yaşındaki meslektaşı Gwyneth Paltrow arasındaki yakınlaşma oldu. Görgü tanıklarının "neşeli ve flörtöz" olarak tanımladığı sohbette, ikilinin birbirine yakın duruşu ve DiCaprio’nun bir ara Paltrow’un elini tutması objektiflerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları bu sürpriz etkileşimi "beklenmedik ve dikkat çekici bir iletişim" olarak yorumladı.

SEVGİLİSİ VITTORIA CERETTI İLE NADİR GÖRÜNTÜ

Özel hayatını genellikle basından uzak yaşamayı tercih eden DiCaprio, törene uzun süredir birlikte olduğu 27 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ile katıldı. Kırmızı halıda göz alıcı kırmızı elbisesiyle boy gösteren Ceretti’nin, sevgilisiyle yan yana oturması medya tarafından "nadir görülen bir halka açık çıkış" olarak nitelendirildi. Ceretti'nin, DiCaprio ve Paltrow arasındaki neşeli sohbeti dikkatle izlediği anlar ise kameralara yansıdı.





BIYIK TARTIŞMASI: ESKİ HALİNE DÖNMELİ Mİ?

Gecenin bir diğer tartışma konusu ise ünlü aktörün yeni imajı oldu. Klasik smokinini bıraktığı bıyıkla tamamlayan DiCaprio’nun bu tarzı hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim, "Bıyık ona çok yakışmış, olgun bir hava katmış" yorumunda bulunurken; hatırı sayılır bir kitle ise aktörün bıyıklarını kesip eski pürüzsüz haline geri dönmesi gerektiğini savundu.

ADAYLIK VAR, ÖDÜL YOK

Başrolünde yer aldığı “One Battle After Another” filmiyle eleştirmenlerden tam not alan DiCaprio, Oscar heykelciğini bu kez kucaklayamadı. Ancak film, sezon boyunca aldığı adaylıklar ve DiCaprio'nun Oscar gecesindeki popülaritesi sayesinde dijital platformlarda şimdiden en çok arananlar listesine girdi.