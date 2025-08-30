Lil Zey ve Aisu lansman çıkışında kavga etti: Hukuki süreç başlatıldı

İstanbul’da bir markanın lansmanında rapçiler Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) arasında kavga çıktı. Lansmanın çıkışında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

Ekol TV’nin haberine göre, Lil Zey’in Su Özcan’ın üzerine alkol döküp fiziksel saldırıda bulunduğu, kavga sırasında Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar’ın da Özcan’a hakaret ederek alkol fırlattığı öne sürüldü.

Olayın ardından Aisu; Lil Zey, Mecnun Giasar ve güvenlik görevlileri hakkında şikâyetçi oldu. Emniyete götürülen Lil Zey’in daha önce iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Su Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “28 Ağustos 2025 gecesi İstanbul Modern Müzesi’nde katıldığım bir etkinlikte saldırıya ve ağır hakaretlere maruz kaldım. Lil Zey şahsıma küfürler edip alkol döktü, ardından Majnoon lakaplı Mecnun Giasar da aynı şekilde saldırdı. Güvenlik görevlileri beni korumak yerine dışarı çıkardı. Bu ihmaller sebebiyle ciddi bir psikolojik travma yaşadım” ifadelerini kullandı.

Özcan ayrıca darp raporu aldığını, kamera kayıtlarının incelenmesi için başvuru yaptığını ve hukuki süreci başlattığını belirtti. Sanatçı, “Sadece erkekler tarafından değil, kadının kadına şiddet uygulamasını da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.