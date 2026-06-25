Lionel Richie turnenin ilk gecesinde sahnede rahatsızlandı: Konseri yarıda kesti

Dünya müziğinin efsanevi isimlerinden 77 yaşındaki Lionel Richie, yeni turnesinin ilk gecesinde talihsiz bir sağlık krizi yaşadı. Ünlü sanatçı, dün "Earth, Wind & Fire" adlı müzik grubuyla birlikte çıktığı "Sing A Song All Night Long" turnesinin başlangıç noktası olan Minnesota’daki konserini yarıda keserek hayranlarını korkuttu.

Konser sırasında piyano başına geçerek "Three Times A Lady" adlı popüler şarkısını seslendiren Richie, performansın ardından izleyicilere kısa bir ara verdiğini duyurdu. Ancak deneyimli müzisyen, duyurusunun ardından sahneye bir daha geri dönemedi.

"KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİ İÇİN DEVAM EDEMEYECEK"

Richie’nin sahneden ayrılmasından birkaç dakika sonra orkestrası da alanı terk etti. Yaklaşık 40 dakikalık belirsiz bekleyişin ardından grup üyelerinden biri sahneye çıkarak, ünlü sanatçının kendisini iyi hissetmediğini ve bu nedenle konsere devam edemeyeceğini dinleyicilere ilan etti. Konserin beklenmedik bir şekilde iptal edilmesi, salonu dolduran pek çok seyircide hayal kırıklığı yaratırken gözler sanatçının sağlık durumuna çevrildi.

KONSER VİDEOLARINDAKİ AYRINTILAR DİKKAT ÇEKTİ

Lionel Richie’nin rahatsızlığının tıbbi nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, konsere katılan müzikseverler sosyal medya hesapları üzerinden endişelerini dile getirdi. Birçok hayranı, Richie’nin performansın başından itibaren kendisini iyi hissetmediğine dair bazı sinyaller verdiğini öne sürdü.

Konser sırasında kaydedilen cep telefonu videolarında, usta şarkıcının sondan bir önceki şarkısını seslendirirken birkaç kez duraklayarak oturma ihtiyacı hissettiği görüldü. Sızan iddialara göre ünlü sanatçı, o dakikalarda seyircilere hitaben başının döndüğünü de dile getirdi. Son şarkısına piyano başında başlayan ancak oturduktan kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp yürümeyi deneyen Richie, şarkıyı söylerken daha fazla dayanamayarak sahne kenarındaki yükseltilere oturdu ve ardından konsere son verdi. Sanatçının menajerlik ekibinden sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.