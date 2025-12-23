Lösemi teşhisi konulmuştu... Cansever, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, kısa süre önce lösemi teşhisi konulduğunu açıklamış ve “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle hayranlarına umut vermişti. Ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavi sürecine dair yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Cansever, paylaşımında ikinci kemoterapiyi aldığını belirterek sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Tedavi sürecini takipçileriyle samimi sözlerle paylaşan şarkıcı, “Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum” dedi.







Ünlü şarkıcı en son yaptığı paylaşımda ise 29 gündür dışarı çıkmadığını belirterek "Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hâlâ veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Cansever’in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı alırken, hayranları ünlü şarkıcıya moral ve iyi dileklerini iletti.