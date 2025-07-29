Lüks servetiyle bilinen Bülent Ersoy, 16 bin TL için isyan etti

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Bülent Ersoy, bu kez lüks yaşam tarzı ya da sahne performanslarıyla değil, sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir alacak paylaşımıyla gündeme geldi. Diva lakaplı sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, bir kişiye verdiği 16 bin TL’nin halen ödenmediğini duyurdu.

“YALVAR YAKAR İSTEDİNİZ, ACIDIM”

Instagram hesabından iki banka dekontuyla birlikte yaptığı paylaşımda Ersoy, söz konusu kişiye hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Dekontlarıyla da sabit olduğu üzere, talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz."

Paylaşımında duygusal manipülasyona maruz kaldığını ima eden sanatçı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek söylediniz. Sadece insani duygularla, acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak."

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ

Bülent Ersoy’un alacak ifşası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, gönderi birçok kullanıcı tarafından tartışma konusu yapıldı. Gelen tepkiler üzerine paylaşım, Ersoy’un resmi hesabından kaldırıldı.

DİVA'NIN GÖZ KAMAŞTIRAN SERVETİ

Gündeme gelen borç paylaşımı, Diva’nın mal varlığına dair merakı da yeniden artırdı. Bülent Ersoy’un Türkiye’nin dört bir yanında değerli taşınmazlara ve yüksek getirili yatırımlara sahip olduğu biliniyor.

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy’un sahip olduğu bazı varlıklar:

İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

Bodrum, Antalya ve Marmaris’te yazlık villalar

İstanbul Fenerbahçe’de işletme olarak kullanılan bir sauna

Muğla Fethiye’de bir benzin istasyonu

30 metrelik lüks yat

Kiraya verdiği vinç ve dozer gibi iş makineleri

Bülent Ersoy’un bu taşınır ve taşınmaz varlıkları, kiralama yoluyla ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor.