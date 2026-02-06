Lvbel C5, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak

Türkiye tarihinin en karanlık sabahlarından biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden tam üç yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan felakette 53 binden fazla yurttaşımızı yitirmemizin acısı, yıl dönümünde tazeliğini koruyor. Toplumsal belleğin "unutmama" sözüyle kenetlendiği bu anlamlı günde, sanat dünyası da depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Popüler rap sanatçısı Lvbel C5, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde takdir toplayan bir karara imza attı. Sanatçı, 11 ili etkileyen felaketin ardından dayanışmanın önemine dikkat çekerek; Zonguldak, Samsun ve Trabzon’da gerçekleştireceği konserlerin gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ünlü isim, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek… 6 Şubat gecesi hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz."



