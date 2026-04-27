Madonna yeni albümünü tanıttı: İşte geceye damga vuran anlar...

Dünya müziğine yön veren isimlerden biri olan Madonna, yaz aylarında damga vurmaya hazırlanan yeni albümü için geri sayıma başladı. "Popun Kraliçesi", 15'inci stüdyo albümü olan 'Confessions II'nin çıkışını West Hollywood'da düzenlenen ve yıldızlar geçidine sahne olan bir dans partisiyle kutladı.

20 YILLIK ÖZLEM SONA ERİYOR

3 Temmuz'da piyasaya çıkacak olan yeni çalışma, Madonna’nın 2005 yılına damga vuran efsanevi 'Confessions on a Dance Floor' albümünün devamı niteliğini taşıyor. Partide sahneye çıkan 67 yaşındaki ikonik sanatçıya, 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris de eşlik ederek destek verdi. Gecede, albümün mutfağında yer alan ünlü prodüktör Stuart Price'ın yanı sıra Romy ve Mez Monty de DJ setlerinin başına geçerek davetlileri coşturdu.

YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNEN GECE

Özel davetlilerin katıldığı bu ikonik gecede Madonna, yeni şarkıları eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar dans etti. Partinin konuk listesi ise adeta bir ödül törenini andırdı. Kutlamada; Cara Delevingne, Julia Fox, Lily Allen, Bebe Rexha, Addison Rae, Sky Ferreira, Kali Uchis, Tori Spelling ve Jodie Turner Smith gibi dünyaca ünlü isimler Madonna’nın yeni heyecanına ortak oldu.