Magazin dünyasını sarsan 'Ayna kırma davası' sil baştan: Sunucu Ece Erken yeniden yargılanacak!

Magazin dünyasının en çok konuşulan, saptamaları ve iddialarıyla uzun süre gündemden düşmeyen "Ece Erken - Benan Kocadereli" geriliminde hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. Kamuoyunda "Ayna kırma davası" olarak bilinen ve ünlü sunucu Ece Erken'in tazminat cezası almasıyla sonuçlanan dava, üst mahkemenin kararıyla sil baştan görülecek.

İHANET İDDİASI VE GECE YARISI BASKINI

Krizin temeli 2020 yılına dayanıyor. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, o dönemki eşi Benan Kocadereli ile henüz resmi olarak boşanmadığı süreçte sunucu Ece Erken ile aşk yaşamaya başlaması taraflar arasında büyük bir husumete yol açmıştı. 17 Ocak 2020 tarihinde öfkesine hakim olamayan Ece Erken, Kocadereli'nin evinin önüne giderek park halindeki lüks aracının dikiz aynasını kırıp zarar vermişti.

Olayın hemen ardından hızını alamayan Erken, gece saat 04.01'de Kocadereli’ye, "Bak bu saat Şafak bende! Hesabın hâlâ açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklinde mesajlar atmıştı. Ayrıca iddianameye yansıyan detaylara göre Erken'in, müşteki Kocadereli'ye henüz boşanmadığı eşinin yatakta olan fotoğraflarını gönderdiği ve kendi sosyal medya hesabına gelen aşağılayıcı mesajları paylaştığı öne sürülmüştü.

MAHKEMEDEN ADLİ PARA CEZASI ÇIKMIŞTI

Benan Kocadereli’nin şikayeti üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Ece Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılama yapılmıştı. Mahkeme, Erken'in hakaret suçundan beraatına hükmederken, lüks araca verilen zarar nedeniyle ünlü sunucuyu 30 bin TL adli para cezasına çarptırmıştı. Savcılık savunmasında tüm suçlamaları reddeden Erken, kararın ardından avukatları aracılığıyla dosyayı üst mahkemeye taşımıştı.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU: "ZARARI ÖDESİN"

Günaydın'ın haberine göre, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf), dikkat çeken bir karara imza attı. Erken’in hakaret suçundan aldığı beraat kararını onayan üst mahkeme, 'mala zarar verme' suçundan verilen 30 bin TL'lik cezayı ise usulden bozdu.

Mahkeme, bilirkişi tarafından araçta hesaplanan maddi zararın Ece Erken tarafından karşılanması için ünlü sunucuya yasal bir süre verilmesi gerektiğine hükmetti. Eğer Erken belirlenen bu zararı Benan Kocadereli'ye öderse, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanabilecek ve cezası düşecek veya tamamen ortadan kalkacak. Bu hukuki eksikliğin giderilmesi için dosya, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri iade edildi. 'Ayna davası' önümüzdeki günlerde yeniden görülmeye başlanacak.