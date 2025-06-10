Mahkemeden karar: Justin Baldoni’nin Blake Lively davası düşürüldü

Ünlü oyuncu Justin Baldoni’nin, Blake Lively’ye açtığı 400 milyon dolarlık iftira davası mahkeme tarafından reddedildi. Baldoni, Lively'nin kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarıyla kariyerini mahvetmeye çalıştığını iddia etmişti. Ancak New York mahkemesi, suçlamaların yasal koruma kapsamında olduğunu belirterek davayı düşürdü.

LIVELY: “HER KADININ HİKÂYESİNİ KORUMA HAKKI VAR”

Davanın reddedilmesinin ardından sessizliğini bozan Blake Lively, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür etti. "Pek çok kişi gibi ben de bizi parçalamaya çalışan misilleme davasının acısını hissettim" diyen Lively, "Her kadının güvenliğini, onurunu ve hikâyesini korumak için bir sese sahip olma hakkını savunmaya her zamankinden daha kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Lively ayrıca, "Yanımda duran birçok kişiye sevgi ve minnettarlık duyuyorum. Çoğunuzu tanımıyorum ama sizi takdir etmekten veya savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

GERGİNLİK ‘IT ENDS WITH US’ FİLMİNİN SETİNDE BAŞLADI

Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki hukuki süreç, 2024 yapımı It Ends With Us adlı filmin çekimlerine dayanıyor. Filmde başrolü paylaşan ve aynı zamanda yönetmenlik görevini üstlenen Baldoni ile Lively arasında tanıtım turlarında gözle görülür bir soğukluk yaşanmış, ikilinin birbirlerinden kaçındıkları dikkat çekmişti.

TACİZ VE UYGUNSUZ DAVRANIŞ SUÇLAMALARI

Aralık 2024’te Blake Lively, Baldoni’nin sette kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, uygunsuz videolar ve çıplak görüntüler gösterdiğini, cinsel hayatıyla ilgili rahatsız edici konuşmalar yaptığını ve fiziksel görünümü hakkında yorumlar yaptığını öne sürerek dava açtı. Ayrıca Baldoni’nin PR ekibi tarafından hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü de iddia etti.

BALDONI’DEN KARŞI DAVA: MAHKEMEDEN RET

Justin Baldoni ise bu suçlamalara yanıt olarak 2025’in başlarında Lively’ye 400 milyon dolarlık iftira davası açtı. Ancak bu dava da dün New York mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Lively’nin ifadelerinin yasal koruma kapsamında olduğunu belirtti.

Lively’nin kısa süre önce ‘manevi zarar’ iddiasını geri çektiği öğrenildi. Bu kararın, Baldoni’nin hukuk ekibinin terapi notları ve diğer tıbbi kayıtlarını talep etmesi üzerine alındığı bildirildi.