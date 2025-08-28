Manifest grubunun üyesi Mina Solak, taciz iddialarının ardından sevgilisinden ayrıldı

Alternatif müzik sahnesinin popüler isimlerinden Anıl Emre Daldal, geçmiş yıllarda Instagram üzerinden bir genç kıza uygunsuz mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi. Daldal, paylaşılan mesajların “asılsız ve çarpıtılmış” olduğunu savunarak, yazışmaların bağlamından koparıldığını ve özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini söyledi.



Anıl Emre Daldal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

İLİŞKİ SONLANDI

Manifest grubu üyesi Mina Solak, uzun süre sessiz kaldıktan sonra sosyal medya hesabından ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Solak, paylaşımında, “Anıl Emre Daldal ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu süreçte yaşananlar hepimiz için zorlayıcıydı. Kendi adıma, müziğime ve kariyerime odaklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daldal ise açıklamada, “Açıklamayı karşı taraf istedi” dedi. Kullanıcılar, Daldal’ın bu sözlerini “sorumsuzca” ve “saygısız” bulurken, Solak’a destek mesajları yoğun şekilde paylaşıldı.

MANİFEST GRUBU SOSYAL MEDYADA ADIM ATTI

Taciz iddialarının ardından Manifest grubunun sosyal medya hesaplarında herkesi takipten çıkardığı öne sürüldü.

Ayrıca grubun resmi hayran topluluğu “ManiFAM”ın da grup yönetimi tarafından kapatıldığı duyuruldu. Manifest, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzu hayranları desteklemek ve güçlendirmek adına kapattık” ifadelerini kullansa da, sosyal medyada bu kararın Daldal’a yönelik iddialarla bağlantılı olduğu konuşuluyor.