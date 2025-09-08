Manifest konserine soruşturma açılmıştı: Gülben Ergen’den dikkat çeken paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve sahne gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Soruşturmanın ardından ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ergen, 22 bin kişinin izlediği konserin ardından, Manifest grubunun konser gelirlerinin bir kısmını kız çocuklarının eğitim hayatına destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığını duyurdu.

“İyi ki varsınız kızlar” notunu düşen Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“22 bin kişiye dev bir konser veren Manifest kızlarının bilet gelirlerinin bir kısmı, kız çocuklarının eğitim hayatlarında iz bırakmak için Türk Eğitim Vakfı’na bağışlandı.”