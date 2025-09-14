Manifest yeni şarkısının sinyalini verdi

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest grubu, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma geçirmişti. Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konser görüntülerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan Manifest ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla turnenin iptal edildiğini duyurmuştu.

HAYRANLARINA MÜJDE

Bugün grubun sosyal medya hesabından yapılan yeni paylaşım, hayranlarını heyecanlandırdı. “‘rüya’ yakında…” notuyla paylaşılan gönderi, Manifest’in yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu gösterdi.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, grubun geri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

Altı kadından oluşan Manifest grubunda; Mina Solak, Esin Bahat, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Oktay ve Hilal Yelekçi yer alıyor.