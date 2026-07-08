Margot Robbie ve Bradley Cooper 'Ocean's' filmi için bir arada: Çekimler Paris'te başlıyor

Dünyaca ünlü soygun serisi Ocean's, sinemaseverleri heyecanlandıracak yepyeni bir projeyle beyaz perdeye geri dönüyor. George Clooney'nin hayat verdiği efsanevi Danny Ocean karakterinin ve ekibinin maceralarını konu alan serinin bu yeni halkası, geçmişe odaklanan bir ön hikaye (prequel) niteliği taşıyacak. Filmin başrollerini ise Hollywood'un son dönemdeki en başarılı isimlerinden Margot Robbie ve Bradley Cooper paylaşacak.

BRADLEY COOPER HEM YÖNETECEK HEM OYNAYACAK

Projede yalnızca oyunculuğuyla değil, mutfaktaki rolüyle de öne çıkan Bradley Cooper, filmin yönetmen koltuğuna oturacak. Aynı zamanda hem Cooper hem de Margot Robbie, yapımın ortak yapımcılığını üstlenerek projenin mutfağında da aktif rol alacaklar.

Merakla beklenen yapımın çekimlerinin temmuz ayı sonlarında Paris'te başlaması planlanıyor. Fransa'nın başkentindeki çekimlerin ardından setin, ülkenin güney bölgelerine taşınması bekleniyor.

1963 MONACO GRAND PRİX'SİNDE BÜYÜK SOYGUN

Serinin önceki filmleri genellikle Las Vegas'ın ışıltılı kumarhanelerinde ya da dünyanın farklı metropollerinde geçerken, bu yeni film izleyicileri zaman yolculuğuna çıkararak 1963 Monaco Grand Prix atmosferine götürecek. Bir dönem filmi olarak tasarlanan yapımda, Robbie ve Cooper'ın, Danny Ocean'ın hırsızlık sanatında usta olan ebeveynlerini canlandıracağı belirtiliyor.

Filmin kötü adamı rolünde ise ünlü oyuncu Wagner Moura seyirci karşısına çıkacak. Yıldız kadrosuyla dikkat çeken ve sinema dünyasında büyük bir merak uyandıran yeni Ocean's filminin, 25 Haziran 2027 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.