Matthew Perry davasında yeni gelişme: Ünlü oyuncunun 'torbacısı' Erik Fleming'e hapis şoku!

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" karakteriyle dünya çapında milyonların sevgisini kazanan Matthew Perry’nin trajik ölümüyle ilgili hukuk mücadelesi sürüyor. Ekim 2023’te Kaliforniya’daki evinde cansız bedeni bulunan ünlü oyuncunun, aşırı doz ketamin kullanımı nedeniyle öldüğünün kesinleşmesinin ardından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu trafiğinin kilit isimlerinden biri olan Erik Fleming hakkında karar verildi.

UYUŞTURUCUYU "KETAMİN KRALİÇESİ"NDEN ALMIŞ

Davanın en önemli figürlerinden biri olan ve bağımlılık danışmanı olarak görev yapan Erik Fleming’in, uyuşturucuyu "Ketamin Kraliçesi" lakaplı Jasveen Sangha’dan temin ederek Perry’ye ulaştırdığı saptandı. Geçtiğimiz yıl ketamin dağıtımı için komplo kurmak suçlamasını kabul eden Fleming, mahkemede uyuşturucuyu sadece para kazanmak amacıyla sağladığını itiraf etti.

"UYANAMADIĞIM BİR KABUS YAŞIYORUM"

Mahkeme heyeti, Erik Fleming'i iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Fleming hakkında üç yıl denetimli serbestlik ve 200 dolar para cezası kararı verildi. Karar açıklanmadan önce mahkemede konuşan Fleming, duyduğu pişmanlığı "Gerçekten de uyanamadığım bir kabus yaşıyorum. Yaptığım hataların hayaletleri beni rahatsız ediyor" sözleriyle dile getirdi.

DAVADA CEZALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Matthew Perry’nin ölümüyle bağlantılı olarak yargılanan diğer sanıklarda da tablo netleşiyor:

Jasveen Sangha (Ketamin Kraliçesi): 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Salvador Plasencia (Doktor): Oyuncuya ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezası aldı.

Kenneth Iwamasa (Kişisel Asistan): Oyuncunun asistanının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.