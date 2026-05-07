Matthew Perry'nin eşyaları satışa çıkıyor: Geliri bağımlılıkla mücadeleye aktarılacak

Dünyaca ünlü "Friends" dizisinin unutulmaz karakteri Chandler Bing'i canlandıran ve 2023 yılında Hollywood'daki evinde hayatını kaybeden Matthew Perry'nin mirası, anlamlı bir amaç için satışa sunuluyor. Müzayede evi Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada, oyuncuya ait kişisel eşyalar ve dizi tarihindeki ikonik parçalar yer alıyor.

GELİR BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE GİDECEK

Uzun yıllar madde bağımlılığı ile mücadele eden ve bu konudaki deneyimlerini samimiyetle paylaşan Perry'nin anısını yaşatmak hedefleniyor. 5 Haziran'da gerçekleştirilecek açık artırmadan elde edilen gelirin tamamı, madde bağımlılığından kurtulma sürecindeki kişilere destek veren Matthew Perry Vakfı'na aktarılacak.

İMZALI İLK BÖLÜM SENARYOSU VE BATMAN TUTKUSU

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası, dizinin henüz "Six of One" adıyla geliştirildiği döneme ait ilk bölüm senaryosu. Tüm ekibin (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer) imzalarını taşıyan bu metin, 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

Müzayedede yer alan diğer çarpıcı parçalar şunlar:

Monica ve Rachel'ın dairesindeki meşhur sarı dikiz aynası çerçevesinin bir replikası.

Perry'nin 1995 yılında kazandığı SAG Ödülü.

Oyuncunun Batman hayranlığını yansıtan özel yapım pin-pong masası ve Batman temalı saati.

Değerinin 800 bin doların üzerinde olduğu tahmin edilen orijinal bir Banksy eseri.

BEVERLY HILLS’TE SERGİLENECEK

Açık artırma öncesinde tüm parçalar, 18-29 Mayıs tarihleri arasında Beverly Hills'te halka açık bir sergiyle görülebilecek. Büyük satış ise 5 Haziran'da Dallas'taki salonda ve çevrim içi ortamda eş zamanlı olarak yapılacak.