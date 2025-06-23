Mauro Icardi ve China Suarez ayrılıyor mu? Arjantin basınından şoke eden iddialar

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayırmasının ardından oyuncu ve model China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamış, çift kısa süre önce nişanlanmıştı. Ancak Icardi’nin İstanbul’a dönüşü yaklaşırken Arjantin basınında ikili hakkında dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ KRİZİ Mİ ÇIKARDI?

Arjantin medyasından Elesquiu'nun haberine göre, Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez, İstanbul’a taşınma süreci öncesinde ciddi bir tartışma yaşadı. Haberde, Icardi’nin çocuklarının China Suarez ile birlikte yaşamak istemediği ve Suarez’in de Arjantin’deki iş anlaşmalarını sürdürmek istediği için İstanbul’a yerleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

MESAFELİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

İlişkiye dair iddialar bununla sınırlı değil. Infobae'nin aktardığına göre, çift, China Suarez’in kızının hokey maçında birlikte görüntülendi. Ancak ikilinin birbirine karşı mesafeli tavırlar sergilemesi, aralarında soğukluk olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi.

TAŞINMA PLANLARI ASKIYA MI ALINDI?

Daha önce Türkiye’de birlikte yaşamayı planlayan çiftin, yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kararlarını ertelediği öne sürüldü. Arjantin basınındaki haberler, Icardi’nin özel yaşamının bir kez daha futbol kariyerinin önüne geçtiği yönünde yorumlandı.



