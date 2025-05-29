Meghan Markle: 'Çok paraya sahip olmak suçluluk hissi veriyor'

Sussex Düşesi Meghan Markle, sunuculuğunu üstlendiği podcast programında konuk ettiği iş insanı Sara Blakely ile para konusundaki duygularını paylaştı. 43 yaşındaki Markle, özellikle kadınlara parayla ilgili konuşmamaları gerektiğinin öğretildiğini belirterek, çok paraya sahip olmanın suçluluk hissi yarattığını söyledi.

“ASLA YETERİNCE PARAM OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORSUN”

Markle, podcast yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Çok fazlasına sahip olmak, yanında çok fazla suçluluk duygusu getiriyor. Aynı zamanda bir kıtlık zihniyeti var. ‘Asla yeterince param olmayacak’ fikrine kapılıyorsun. Parayla ilgili daha sağlıklı bir zihniyete sahip olmayı gerçekten çok istiyorum.”

60 MİLYON DOLARLIK SERVET

Meghan Markle ile Prens Harry’nin toplam net servetlerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 2018 yılında dünyaevine giren çift, 2020’de İngiliz kraliyet görevlerinden çekilerek finansal bağımsızlıklarını ilan etti. Ardından ABD’ye taşınan çift, dijital platformlarla çeşitli belgesel ve program anlaşmaları imzaladı.

Meghan Markle, son dönemde kendi markası altında ev yapımı ürünler satarak girişimcilik faaliyetlerine de ağırlık vermeye başladı. İki çocuklu çift, kamuoyunun ilgisini çeken açıklamaları ve projeleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.