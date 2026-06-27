Mehmet Ali Erbil bir anda gözyaşlarına boğuldu: Zonguldaklı madencinin hikayesini anlattı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek'in sunucusu Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu Katarsis programında hafızasından silinmeyen duygusal bir anısını izleyicilerle paylaştı. Uzun yıllar süren ekran yolculuğunda binlerce yarışmacı ağırlayan ünlü şovmen, Zonguldak’tan gelen genç bir maden işçisinin hikayesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HEM OKUYOR HEM MADENDE ÇALIŞIYORDU"

Programda geçmişe dönerek hayat mücadelesi veren o yarışmacının kendisinde bıraktığı derin izi aktaran Erbil, gencin hem eğitim hayatını sürdürdüğünü hem de ailesinin geçimini sağladığını belirtti. Erbil, "Simsiyah madenden çıkmış bir çocuktu, 19 yaşındaydı. Hem okuyor hem madende çalışıyor hem de evine bakıyordu" sözleriyle o gün yaşadığı yoğun duyguları aktardı.

"KURALLARI BİR KENARA BIRAKTIK, OTOMOBİLİ VERDİK"

Genç yarışmacının ve ailesinin programa bir otomobil kazanma umuduyla katıldığını ifade eden Mehmet Ali Erbil, bu hayat mücadelesinden çok etkilendiğini söyledi. Yarışmanın olağan akışını ve kurallarını o anlık bir kenara bıraktıklarını dile getiren Erbil, "Vermemek olur muydu?" diyerek ödül olan otomobili doğrudan aileye teslim ettiklerini açıkladı.

YILLAR SONRA GELEN MERAK: "HALA MADENDE Mİ?"

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o gencin taşıdığı sorumluluğu ve dönemin duygusunu hala kalbinde hissettiğini söyleyen Erbil, eski yarışmacısının bugünkü yaşamını oldukça merak ettiğini belirtti. Ünlü sunucu, "Acaba üniversiteyi bitirdi mi, hala madende mi çalışıyor?" sorularıyla, hafızasına kazınan Zonguldaklı gencin hayatının nasıl şekillendiğini öğrenmek istediğini dile getirdi.