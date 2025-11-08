Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: 'Bütün eşlerimi aldattım'

Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti. Çift, evlilik öncesinde evlilik sözleşmesi de imzalamıştı.

Altıncı evliliğini yapan Erbil, katıldığı “Ne Hissettin?” adlı programda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şovmen, “Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım” sözleriyle geçmişte yaptığı hataları itiraf etti.

Erbil’in bu sözleri, 2001 yılında evlenip 1.5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş’a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

MEHMET ALİ ERBİL’İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yapan Erbil’in bu evlilikten 1982’de kızı Sezin dünyaya geldi. Çift, 1985’te boşandı ancak kısa bir süre sonra yeniden evlenip ikinci kez ayrıldı.

İkinci evliliğini 1989’da oyuncu Nergis Kumbasar ile gerçekleştiren Erbil’in, bu evlilikten 1995 doğumlu kızı Yasmin bulunuyor. Yedi yıl süren evlilik 1996’da sona erdi.

Üçüncü evliliğini 2001’de kendisinden 25 yaş küçük Sedef Altuntaş ile yapan Erbil, 1.5 yıl sonra bu evliliğini de bitirdi.

Dördüncü evliliğini 2005’te Tuğba Coşkun ile yapan Erbil’in bu evlilikten 2006 doğumlu oğlu Ali Sadi bulunuyor. Çift, 2011 yılında boşandı.

Altıncı evliliğini 2024’te Gülseren Ceylan ile yapan Erbil, özel hayatına dair açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.