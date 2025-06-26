Mehmet Şef'in restoranındaki fiyatlar yeniden gündemde! 2 tane yaprak sarmasının fiyatı şoke etti

MasterChef Türkiye jürisi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara’daki restoranı, menüsündeki yüksek fiyatlar nedeniyle yeniden gündemde. Daha önce 700 TL'lik "keşli mantı" ve 1550 TL'lik "Serseri" adlı porsiyonlarıyla tepki çeken restoran, bu kez 2 adet vişneli yaprak sarmaya 550 TL fiyat biçmesiyle tartışma konusu oldu.





"2 SARMAYA 550 TL VERİLİR Mİ?"

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, restoranın menüsündeki vişneli yaprak sarmanın porsiyon fiyatı dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, tüketiciler arasında tartışma başlattı.

Bazı kullanıcılar, "Bu fiyatlar abartılı, 2 sarma için bu kadar para ödenmez" yorumunu yaparken,

Bazıları ise "Lüks restoranlarda deneyim ve kalite için bu fiyatlar normal olabilir" diyerek durumu savundu.





YÜKSEK FİYATLARIN GEREKÇESİ NE?

Şef Mehmet Yalçınkaya’nın restoranı, daha önce de "özel malzemeler ve benzersiz lezzetler" gerekçesiyle yüksek fiyat politikasını savunmuştu. Ancak, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde bu tarz fiyatlar, tüketicilerden büyük tepki alıyor.