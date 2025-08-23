Meriç Aral ve Serkan Keskin’in bebek heyecanı: Hazırlık anlarını paylaştılar

Uzun süredir birlikte olan oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin, aşklarını 19 Eylül 2024’te Etiler’de düzenlenen nikâh töreniyle taçlandırmıştı. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi ise ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan 36 yaşındaki Aral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. İlk kez baba olacak olan Serkan Keskin’in, beşik kurarken çekilen videosu kısa sürede büyük ilgi gördü.

Aral, paylaşımına “East Of The Sun” şarkısını ekleyerek, “Dün çok iyi bir açıklama bulmuştum da bugün unuttum. Şu an dinlediğim şarkıyı eklemekle yetiniyorum” ifadelerini kullandı.