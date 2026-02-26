Metin Özülkü'den hayranlarını korkutan haber: Ameliyat oldu!

Türk müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü, sevenlerini kısa süreliğine endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan usta sanatçı, başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

ROBOTİK CERRAHİ İLE PROTEZ OPERASYONU

Yıllardır yaşadığı ancak yoğun iş temposu nedeniyle ertelediği bir sağlık sorunu için karar verdiğini belirten Özülkü, robotik cerrahi yöntemiyle protez ameliyatı oldu. Eşi Eda Özülkü ve çocuklarının kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı operasyonun sorunsuz geçtiği öğrenildi.

"SONUNDA KARAR VERDİK"

Hasta yatağından ailesiyle birlikte verdiği pozun altına açıklama ekleyen usta sanatçı, süreci şu sözlerle özetledi:

"Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda. Başta Prof. Dr. Erden Ertürer olmak üzere tüm hekimlere ve personele sonsuz şükranlarımızı sunarız. Robotik cerrahi ile büyük bir titizlikle gerçekleştirdikleri protez ameliyatı son derece başarılı ve sorunsuz geçmiştir."