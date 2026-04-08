Michael Jackson filminde 'milyon dolarlık' sansür: İstismar suçlamaları filmden silindi

Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve merakla beklenen biyografik 'Michael' filmi, gösterime girmeden önce büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde, sanatçının kariyerini gölgeleyen çocuk istismarı suçlamalarının yer alacağı kısımların, mirasçıların milyon dolarlık müdahaleleriyle filmden çıkarıldığı öne sürüldü.

İSTİSMAR SUÇLAMALARINA 'TAZMİNAT' ENGELİ

ABD basınında yer alan iddialara göre, filmin ilk planlamasında istismar suçlamalarının Jackson üzerindeki etkisine geniş yer verilmesi öngörülüyordu. Ancak, Jackson’ı cinsel istismarla suçlayan ilk isim olan ve 15 milyon dolar tazminat alan Jordan Chandler’ın, filmde kendisinden bahsedilmesini yasaklayan hukuki bir maddeyi öne sürdüğü bildirildi. Mirasçıların, filmin kurgusunu bu doğrultuda yeniden şekillendirmek için 10 ila 15 milyon dolar arasında ek bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

ZİRVEDE BİTEN BİR HİKAYE

Yapılan müdahalelerin ardından film, "Popun Kralı"nın hayatındaki en büyük sınavları ve skandalları işlemek yerine, kariyerinin en parlak döneminde son bulacak şekilde revize edildi. Bu durum, eleştirmenler tarafından gerçeklerin üzerinin örtüldüğü bir "aklama projesi" olarak yorumlandı.

PARİS JACKSON’DAN SERT TEPKİ

Filmde Michael Jackson’ı yeğeni Jaafar Jackson canlandırırken, efsane sanatçının kızı Paris Jackson miras yöneticilerine isyan etti. Miras yöneticileri John Branca ve John McClain’i filmi "berbat etmekle" suçlayan Paris, üçüncü taraf hukuk firmalarına ödenen astronomik rakamlara tepki gösterdi. Miras yöneticileri ise bu ödemelerin sektörel standartlar olduğunu savunarak Jackson ailesinin bu sayede milyarlarca dolar kazandığını hatırlattı.





24 NİSAN’DA VİZYONDA

Dünya çapında büyük ses getirmesi beklenen film, sanatçının tartışmalı yaşamını ne kadar tarafsız yansıtacağı soruları eşliğinde 24 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.