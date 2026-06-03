Mickey Rourke 28 yıl sonra eski eşi Carre Otis’ten özür diledi: 'Çok pişmanım, tamamen benim hatam'

Sinema dünyasının en çalkantılı figürlerinden biri olan ünlü aktör Mickey Rourke, 1990'lı yıllarda fırtınalı ve şiddet dolu bir evlilik yaşadığı eski eşi, dönemin ünlü modellerinden Carre Otis ile olan sancılı geçmişine dair ezber bozan bir açıklama yaptı. Yıllar süren sessizliğin ardından sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir not paylaşan 73 yaşındaki oyuncu, tüm sorumluluğu üzerine alarak eski eşinden kamuoyu önünde özür diledi.

Rourke paylaşımında, "Yanlış kız, onun suçu değil, tamamen benim hatam. Yıllarca aptallık ettim, hiçbiri onun suçu değil, sadece şuursuzca, korkunç bir hata yaptım. Çok pişmanım, onun suçu değil, tamamen benim suçum" sözleriyle geçmişteki hatalarını itiraf etti.

'VAHŞİ ORKİDE' SETİNDEN ŞİDDET SARMALINA

Mickey Rourke ve Carre Otis’in yolları, 1989 yılında gösterime giren ve sinema dünyasında büyük yankı uyandıran, Zalman King imzalı 'Vahşi Orkide' (Wild Orchid) filminin setinde kesişmişti. İkili, 1992 yılında dünyaevine girdi ancak evlilikleri kısa sürede ciddi bir şiddet sarmalına dönüştü. Rourke, 1994 yılında eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Çift, 6 yıl süren sancılı sürecin ardından 1998 yılında resmi olarak boşandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ O KAZAYI KİTABINDA ANLATMIŞTI

Evliliğin en karanlık noktalarından biri ise Carre Otis’in göğsünden vurulmasıyla sonuçlanan silah kazasıydı. Rourke’un güvenlik amacıyla yanında taşıdığı silahın, Otis'in çantasını yere atması sonucu kazara ateş almasıyla ünlü model ölümden dönmüştü.

Carre Otis, 2011 yılında kaleme aldığı 'Beauty, Disrupted: A Memoir' (Güzelliği Bozulan Bir Hayat) adlı otobiyografi kitabında o korkunç anı şu sözlerle anlatmıştı:

"Santa Fe'de bir film setindeydik, Mickey çalışıyordu ve korkunç bir kaza oldu. Bir silah vardı, onun silahı, bir çantanın içindeydi. Kurşun omzumdan çıktı, kalbime çok yakın bir mesafeden vurulmuştum. Kemiklerime isabet etmemesi inanılmaz bir şanstı."

Otis, kitabında ayrıca evlilikleri süresince uğradığı ağır fiziksel şiddet nedeniyle o dönem uyuşturucu bağımlılığına yöneldiğini de açık yüreklilikle itiraf etmişti.

TRAVMALARDAN AKTİVİZME UZANAN BİR HAYAT

Modellik dünyasına çok genç yaşta adım atan Carre Otis'in hayatı sadece evliliğinde değil, sektör içinde de büyük travmalarla geçti. Gençlik yıllarında anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığına yakalanan ve bu nedenle kalbinde delikler oluşan Otis, henüz 17 yaşındayken Paris'te menajeri tarafından tecavüze uğradığını da kitabında tüm detaylarıyla aktarmıştı.

Bugün 57 yaşında olan eski model, geçmişte yaşadığı tüm bu cinsel ve fiziksel şiddet travmalarını diğer kadınlara yardım etmek için bir güce dönüştürdü. 2012 yılından bu yana modellerin çalışma koşullarını ve haklarını iyileştirmeyi amaçlayan kâr amacı gütmeyen Model İttifakı (Model Alliance) kuruluşunda aktif rol alan Otis, aynı zamanda ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği’nin Büyükelçiler Konseyi’nde görev yapıyor.

Sektördeki karanlık yüzün reşit olmayan çocukları da tehdit ettiğini belirten Otis, bir röportajında şu vurguyu yapmıştı:

"Cinsel şiddet ve tecavüzün yaşandığı bir geçmişten geliyorum ve bunu tersine çevirip genç kadınları güçlendirmenin bir yolunu bulmalıyız. Birçok zorluğun üstesinden gelmiştim ve yalanlardan değil, dürüstlükten yola çıkmıştım. Bir gün çocuklarımla dürüst bir konuşma yapacağım. Bu çok şaibeli bir sektör, yetişkinlerin yaşadığı sorunlar reşit olmayanları da kapsıyor."

Geçmişin tüm gölgelerinden sıyrılan Carre Otis, 2005 yılından bu yana Matthew Sutton ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve iki kız çocuk annesi olarak hayatına devam ediyor. Mickey Rourke’un 28 yıl sonra gelen bu geç kalmış özrüne ise Otis cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.