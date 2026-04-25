Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım’ın evliliğinde kriz mi var? Nikâh fotoğrafları bir anda silindi!

25.04.2026 11:03:00
Başakşehir’in milli futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdiği model Oriana Correia Gomis ile olan nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Çiçeği burnunda çiftin bu hamlesi, "Evlilikte ilk kriz mi yaşanıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen genç forvet Bertuğ Özgür Yıldırım, özel hayatındaki bir gelişmeyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında evlilik teklifi ettiği Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomis ile sade bir törenle hayatını birleştiren milli futbolcu, hayranlarını şaşırtan bir adım attı.

FOTOĞRAFLAR GİTTİ, SPEKÜLASYONLAR BAŞLADI

Henüz geçtiğimiz haftalarda evlenen çiftten Bertuğ Özgür Yıldırım, sosyal medya hesabındaki nikâh karelerini sildi.

Genç yıldızın bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada yayılarak "Boşanıyorlar mı?" ya da "Aralarında kriz mi var?" tartışmalarını tetikledi. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GOMİS AİLESİNE GELİN GİTMİŞTİ

Düğün sonrası ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici detay ise Oriana Correia Gomis’in aile bağlarıydı. Genç modelin, bir dönem Galatasaray’da attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Fransız yıldız Bafétimbi Gomis’in akrabası olduğu öğrenilmişti. Bu akrabalık ilişkisi, transfer dönemlerinde de spor kamuoyunun ilgisini çekmişti.

Bertuğ Özgür Yıldırım’ın kariyerine ve özel hayatına dair bu ani değişikliğin sebebi merak konusu olmaya devam ediyor. Genç futbolcu, şu an için Başakşehir formasıyla sahadaki performansına odaklanmış görünse de dijital dünyadaki bu "temizlik" magazin gündeminden düşecek gibi görünmüyor.

İlgili Konular: #Bertuğ Yıldırım