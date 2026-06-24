Milyonluk gelinlik, 3 gün 3 gece düğün: Dua Lipa ve Callum Turner balayında görüntülendi

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner, evliliklerinin ardından balayı turlarına İtalya'da devam ediyor.





Önce 31 Mayıs'ta Londra’da sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çift, ardından haziran ayı başında Sicilya’daki Palermo yakınlarında bulunan tarihi Villa Valguarnera'da gösterişli bir düğün organize etmişti.





Çift, düğün yorgunluğunu İtalya'nın başkenti Roma'da atıyor. 30 yaşındaki Lipa ile 36 yaşındaki Turner, Roma sokaklarında üstü açık lüks bir otomobille tur atarken görüntülendi.





ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜREN DÜĞÜNE ÖZEL ÖNLEM

Dua Lipa ve Callum Turner'ın Sicilya'daki düğünü, adeta bir kuş uçurtmama operasyonuna sahne oldu. Üç gün üç gece süren kutlamalar; insansız hava aracı (drone) karşıtı sistemlerden, çalışanlar ve tedarikçiler için hazırlanan özel gizlilik anlaşmalarına kadar en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Davetlilerin ve görevlilerin fotoğraf ile video çekimi yapmasının yasaklandığı törenin ardından ünlü çift, resmi düğün fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştı.





Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği görkemli düğünün davetli listesinde Elton John, Charli XCX, Joe Alwyn ve modacı Donatella Versace gibi popüler kültürün ikonik isimleri yer aldı.

GELİNLİK İÇİN 1155 SAAT MESAİ HARCANDI

Düğünün ardından en çok konuşulan detaylardan biri de Dua Lipa’nın gelinliği oldu. Matthieu Blazy tarafından özel olarak tasarlanan gelinliğin, 480 bin boncukla elde işlendiği ve tam 1155 saatlik yoğun bir iğne işçiliği gerektiren mücevherlerle süslendiği belirtildi.



Gelinliğin iki metrelik kuyruğunda 25 bin tüy detayı yer alırken, duvağının ise altı metrelik özel bir tülden oluştuğu kaydedildi. İlişkileri 2024 yılının başlarında Londra'daki bir partide yan yana gelmeleriyle ortaya çıkan ünlü çift, 2025 yılında nişanlandıklarını duyurarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı atmıştı.