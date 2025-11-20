Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan’dan ‘mobbing’ iddiası: Türk bayrağını sahneye çıkaramadı

Miss Universe 2025 Kâinat Güzellik Yarışması için Tayland’da bulunan Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, organizasyona dair yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Arslan’ın sahneye Türk bayrağı ile çıkmak istediği, ancak bir güvenlik görevlisinin bayrağı almasına izin vermediği anlara ait görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medya hesabından yarışma sürecinde “mobbinge uğradığını” belirten Arslan, “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde tercih ettiği kaftanla en çok oyu alarak birinciliği elde ettiğini, ancak kategorinin kendisine bilgi verilmeden yeniden oylamaya açıldığını duyurarak destek istedi.

SPONSORU YOK, SAÇ VE MAKYAJINI KENDİSİ YAPIYOR

Arslan’ın paylaşımlarında, yarışma için herhangi bir kostüm sponsorunun bulunmadığı ve saç ile makyajını kendi imkânlarıyla yaptığı görülürken, kampta kendisine fotoğraf çekimi yapılmadığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Arslan, “Böyle şeyler yaşanıyor. Bazı ülkeler kendi adayları için özel ekipler gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI ELİNE ÇİZDİ

Sahneye bayrakla çıkmasına izin verilmediğini belirten Arslan, tepkisini göstermek için Türk bayrağını eline çizdi. Arslan, “Ben elimden geleni yapıyorum, elime Türk bayrağı çizdim. Herkes görsün, bilsin.” diyerek destek çağrısında bulundu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil eden 26 yaşındaki Arslan, “Bayrağımı gururla taşıyorum. Bu süreçte Türk halkının desteği en büyük gücüm olacak.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi bölümü mezunu. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabildiği belirtiliyor.