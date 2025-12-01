Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 11:48:00
Haber Merkezi
Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmişti... Hande Yener'den Ceren Arslan'a övgü

Türkiye’ye dönen Ceren Arslan, Hande Yener’in konserinde sahneye davet edilerek övgü aldı. Arslan, Kainat Güzellik Yarışması’nda hakkının yendiğini iddia etmişti.

Türkiye’ye dönen Ceren Arslan, önceki akşam şarkıcı Hande Yener’in İstanbul’daki konserine katıldı. Yener, Arslan’ı sahneye davet ederek, “Çok güzelsin, bayrağımızı uluslararası bir platformda ne güzel dalgalandırdın. Önemli olan duruştur, sen de çok güzel bir duruş sergiledin” sözleriyle tebrik etti.

Image

Ceren Arslan, Kainat Güzellik Yarışması’nda ilk 30’a giremeyince yarışmada hakkının yendiğini iddia etmişti. Arslan, birinci seçilen Fatima Bosch Fernandez hakkında babası Bernardo Bosch’un Miss Universe CEO’su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğuna dair torpil iddialarını değerlendirdi:

“Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30’da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30’a almayan bir kurul vardı.”

