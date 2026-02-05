Son Dakika... Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 tutuklu isim hakkında tahliye kararı

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası 7. gününde duruşma savcısının ara mütalaasının ardından tutuklu sanık avukatlarının savunması ile devam etti. Avukatların savunmalarının detaylı ve uzun süreli olması üzerine Mahkeme Başkanı, beyanlara 10 dakika sınırlama getirilmesini avukatlara sordu.

Süre sınırlamasının, savunmayı kısıtlanabileceğini dile getiren avukatlar, bu talebe karşı çıktı. Bunun savunma değil, tutukluluk değerlendirmelerine karşı beyan olduğunu belirten Mahkeme Başkanı, “Belki bugün tahliye olacak olanlar yarın tahliye olacak. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Süre kısıtlaması getirmiyorum” dedi.

Zeydan Karaların avukatı Serap Keskin Kiziroğlu, savunma sırası kendisine geldiğinde kronometre açarak beyanda bulunacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kronometre tuttum, meslektaşım (Zeydan Karalar’ın bir diğer avukatı) 4 dakika 39 saniye konuştu. Şimdi bunu sıfırlayıp kendim için de kronometre açacağım.”

Avukat Kirizoğlu, savunmasının ardından cep telefonundan açtığı kronometreye bakarak, “Uzun süre konuşmuşum, özür diliyorum” dedi. Mahkeme Başkanı, “Konuştuktan sonra özür dilemenizin bir anlamı yok artık” şeklinde karşılık verdi.

“SORUŞTURMA AKLI, MASUMİYET KARİNESİNİ HİÇE SAYDI”

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in avukatı Baran Yeltekin, savunmasını yaparken Tekin’in kolunda iki polis memuru eşliğinde gözaltına alındığı anların fotoğrafını elinde kaldırarak Mahkeme Başkanı’na gösterdi. “Soruşturma aklı; lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesini hiçe sayarak kamuoyunun hafızasına Oya Tekin’i ‘suçlu başkan’, ‘halkına ihanet etmiş biri’ olarak kazımak istedi. Bu fotoğrafla ancak Seyhanlılar, Adana halkı, Oya Tekin’i koruma tedbirleri uygulanmadığı için katledilen kadınların tabutunu taşıdığı fotoğrafla hatırlıyor” dedi.

OYE TEKİN: “BU FOTOĞRAFI, MASUMİYETİMİ İSPATLADIĞIMDA, ÇALIŞMA OFİSİMDE ASACAĞIM”

Tekin de geçtiğimiz günlerde mahkemede yaptığı savunmada, o fotoğrafa tepki göstererek, “İlk ziyaretçim bana, üzgün bir şekilde, iki kolumda polislerle çekilmiş bir fotoğrafımın basına servis edildiğini söyledi. O an anladım ki bu görüntü, gizlilik kararı olan bir dosyada, emniyet kamerasıyla çekilen görüntüydü. Şunu açıkça ifade ettim: Benim için sorun değildir. Bu fotoğrafı, masumiyetimi ispatladığımda, çalışma ofisimde asacağım ve altına ‘Ben de bu hukuksuzluğu yaşadım’ yazacağım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, savunmaların bu sürede devam etmesi durumunda ara kararın bugüne yetişmeyeceğini dile getirdi. Duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verildi.

"SÜRE KISITI" TARTIŞMASI KARARA BAĞLANDI

Verilen aradan sonra duruşma yeniden başladı. Duruşmanın ilk yarısındaki “süre kısıtı” tartışması karara bağlandı. Sanık avukatları mahkeme başkanına savunma sürelerine ilişkin bir talepte bulundu.

Avukatlar ortak karar aldıklarını belirterek; tek olan avukatın 10 dakika, iki kişi olan avukatların toplam 15 dakika, 3 kişi olan avukatların ise toplam 20 dakika savunma yapması yönünde karar verdiklerini söyledi.

Mahkeme Başkanı da talebi kabul etti. Avukat savunmalarının tamamlanmasıyla tutuklu sanıklar hakkında “tutukluluklarına ilişkin” ara karar verilecek.

MAHKEME HEYETİ TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN DURUŞMAYA ARA VERDİ

Duruşma savcısının mütalaasına itiraz eden müdafiler, kaçma ve delil karartma şüphesinin olmaması nedeniyle tutuksuz yargılama talep etti.

Aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 33 tutuklu sanığın da avukatları beyanlarını tamamladı.

Mahkeme Başkanı, tutukluluklara ilişkin ara karar değerlendirmesi yapmak üzere duruşmaya yaklaşık 1 saatlik ara verdi.

Sabah saatlerinde ara mütalaa veren duruşma savcısı, aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 30 ismin tutukluluklarının devamını; İbrahim Halil Çalış, Oktay Aktaş ve İbrahim Koçyiğit’in ise adli kontrol şartıyla tahliyesini istemişti.

ZEYDAN KARALAR HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Aranın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında olduğu 9 tutuklu isim hakkında tahliye kararı verildi.

Hakkında tahliye kararı verilen isimler şu şekilde:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz

Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan

Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş

Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik

Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş

İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

Geriye kalan 24 tutuklu sanığın tutukluluğu devam edecek.

Duruşma, pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

İLK HAFTA NE OLDU?

Yargılamanın ilk günlerinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Aktaş’ın duruşmalara çok sayıda koruma eşliğinde katılması oldu. Avukatı ise korumaların devlet tarafından sağlanan resmi koruma olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, savunmalar başlamadan önce yapılan tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini reddetti. İlk gün boyunca 200 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

İkinci ve üçüncü günlerde tutuklu belediye başkanlarının savunmaları öne çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aktaş’la belediye arasındaki iş ilişkilerinin kendi döneminde kesildiğini savundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini söyledi.

Duruşma salonunda görüntü alınması da mahkeme ile izleyiciler arasında gerilime yol açtı. Mahkeme başkanı, yasağa rağmen görüntü paylaşılması üzerine duruşmaların seyircisiz yapılacağını söyledi. CHP’li milletvekillerinin itirazı sonrası bu karar geri çekildi ancak tekrar edilmesi halinde yasak uygulanacağı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da salonda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Üçüncü gün mahkeme başkanının “dosyaya kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” sözleri dikkat çekti. Aynı gün bazı belediye bürokratları ve şirket yöneticileri de savunma yaptı.

Dördüncü günde ise Esenyurt Belediyesi personeli Mert Çelik’in ifadesi öne çıktı. Çelik, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği “hayır” yanıtının iddianameye “evet” olarak geçirildiğini söyledi.

YARGILAMA NASIL İLERLEYECEK?

Aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 sanığın savunmaları bulundukları illerde talimatla alınacak.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen celselerde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmaların 20 Şubat’a kadar aralıksız sürmesi planlanıyor.

Mahkeme heyetinin tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin bu hafta ara değerlendirme yapması bekleniyor.